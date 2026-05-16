Joven fue asesinado a balazos y creen que habría sido agredido por "dealers"

Un joven, de 22 años, fue asesinado por los ocupantes de un vehículo, quienes lo agredieron a balazos, mientras se hallaba en una esquina, en un suceso registrado en el noroeste del Conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan intensamente a los autores del crimen y creen que los malvivientes serían dealers, a la vez que descartaron, por completo, que dichos individuos hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Pablo Emanuel Sandez.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció el jueves, pero que se conoció en la jornada de este sábado, se produjo en el cruce de Guayaquil y Alfonsina Storni, donde los delincuentes, que se movilizaban en un coche, resolvieron atacar a disparos al muchacho.

Trascendió que Sandez debió ser conducido, de urgencia, al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, pero se asegura que perdió la vida antes de haber sido ingresado al mencionado centro asistencial.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego que le ingresó por el hemitórax izquierdo, para egresarle por el omóplato derecho.

Se realizan diferentes procedimientos

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 3ª del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los asesinos.

Hasta el momento, se sospecha que los responsables de la mortal agresión serían vendedores de sustancias estupefacientes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional Descentralizada N° 22 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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