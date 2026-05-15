¡VIDEO! Ingresó armado a robar un kiosco y los vecinos aseguran que es policía

Un violento robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de un comercio. Un hombre que simuló ser un cliente le robó la recaudación, agredió físicamente a una empleada y se dio a la fuga corriendo.

El agresor fue identificado tras el análisis de las imágenes que aportaron desde le comercio ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense. Se trata de Maximiliano Gorosito, quien se desempeñaba como policía y se encontraba de civil al momento del robo.

Cuando ingresó al comercio, el delincuente pidió un atado de cigarrillos mentolados y segundos mas tarde desenfundó un arma de fuego. "Dale, dame todo porque te mató", manifestó ante la empleada.

La víctima del robo le dió el dinero en efectivo de la caja e intentó forcejear con el hombre mientras gritaba por ayuda. Tras retenerlo durante algunos segundos, la empujó sobre unas góndolas del comercio y huyó.

El ladrón forcejeo con la empleada.

Tras ser identificado, el ladrón fue detenido en la comisaría 1ra de Berazategui bajo la caratúla robo agravado por el empleo de arma de fuego.

Algunos testigos de la zona reconocieron que el hombre maneja un perfil de Instagram vinculado a la venta de ropa, además del de uso personal, pero que bloqueaba a los clientes luego de que abonaran la seña de las prendas.



