Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 15 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
INDIGNANTE

¡VIDEO! Ingresó armado a robar un kiosco y los vecinos aseguran que es policía

El delincuente ingresó como un cliente normal y robó la recaudación en segundos. Fue identificado y detenido.

SGorostiaga

Un violento robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de un comercio. Un hombre que simuló ser un cliente le robó la recaudación, agredió físicamente a una empleada y se dio a la fuga corriendo.

El agresor fue identificado tras el análisis de las imágenes que aportaron desde le comercio ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense. Se trata de Maximiliano Gorosito, quien se desempeñaba como policía y se encontraba de civil al momento del robo.

Cuando ingresó al comercio, el delincuente pidió un atado de cigarrillos mentolados y segundos mas tarde desenfundó un arma de fuego. "Dale, dame todo porque te mató", manifestó ante la empleada.

La víctima del robo le dió el dinero en efectivo de la caja e intentó forcejear con el hombre mientras gritaba por ayuda. Tras retenerlo durante algunos segundos, la empujó sobre unas góndolas del comercio y huyó.

Cuando ingresó al comercio, el delincuente pidió un atado de cigarrillos mentolados y segundos mas tarde desenfundó un arma de fuego. "Dale, dame todo porque te mató", manifestó ante la empleada.La víctima del robo le dió el dinero en efectivo de la caja e intentó forcejear con el hombre mientras gritaba por ayuda. Tras retenerlo durante algunos segundos, la empujó sobre unas góndolas del comercio y huyó. googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El ladrón forcejeo con la empleada.
El ladrón forcejeo con la empleada.

Tras ser identificado, el ladrón fue detenido en la comisaría 1ra de Berazategui bajo la caratúla robo agravado por el empleo de arma de fuego.

Algunos testigos de la zona reconocieron que el hombre maneja un perfil de Instagram vinculado a la venta de ropa, además del de uso personal, pero que bloqueaba a los clientes luego de que abonaran la seña de las prendas. 


Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

Últimas noticias de Robo