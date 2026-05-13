Cayó una banda delictiva por un integrante que pagó un "telo" con una tarjeta robada

Una investigación por el robo de camionetas de alta gama en la Ciudad de Buenos Aires culminó este miércoles con la desarticulación de una banda en San Francisco Solano.

La clave del operativo fue un error garrafal: uno de los delincuentes utilizó una tarjeta robada y una billetera virtual para pagar un turno en un hotel alojamiento -conocido como "telo"- permitiendo su rastreo digital inmediato.

La causa, caratulada como Robo Automotor y Falsificación de Documento, se inició tras el robo de una Toyota SW4 y una Toyota Hilux en los barrios de Boedo y Recoleta durante el mes de marzo.

A través del análisis de cámaras de seguridad, la División Sustracción de Automotores identificó un Peugeot 208 blanco que oficiaba de "coche de apoyo" en los atracos.

Desarmadero y "fábrica" de papeles

El avance decisivo no ocurrió en la calle, sino en los registros financieros. Según fuentes policiales, los delincuentes utilizaron una tarjeta de crédito sustraída a una de las víctimas para realizar compras menores.

Sin embargo, el rastro final apareció cuando uno de los sospechosos abonó mediante código QR en un albergue transitorio de la zona sur del Conurbano.

Las herramientas incautadas.

A partir de ese movimiento, los efectivos de la Policía de la Ciudad reconstruyeron la ruta de escape por Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, logrando interceptar el Peugeot 208 frente a un kiosco en Almirante Brown.

Por orden de la jueza María Fabiana Galletti, se realizaron tres allanamientos en La Plata y San Francisco Solano, donde se descubrió una estructura profesional para "gemelar" vehículos.

Se incautaron 45 cédulas verdes falsas, formularios 08 firmados y DNI falsos. Asimismo, se secuestraron cuños y herramientas para modificar numeraciones de chasis, motores y cristales. Además del auto de apoyo, se hallaron otros dos rodados, uno de ellos con un impacto de bala.

"El cruce de la información financiera y el rastreo digital permitió llegar a los domicilios", detalló el parte policial. La investigación, en la que también interviene la fiscal Adriana Acosta (UFI 3 de Lomas de Zamora), busca determinar ahora si la banda cuenta con más integrantes y cuál era el destino final de las camionetas de lujo robadas.