Acusado de robar una camioneta se metió al mar para intentar escapar pero fue detenido

Un delincuente acusado acusado de robar junto a dos cómplices una camioneta en Playa Grande, en Mar del Plata, e intentar estafar con tarjetas bancarias robadas, ingresó al mar vestido para tratar de escapar de la policía pero fue finalmente fue detenido.

El hecho ocurrió el sábado y comenzó en un local de comidas rápidas ubicado en Constitución y la costa, donde empleados alertaron al 911 que tres hombres intentaban pagar con distintas tarjetas de crédito y débito para ver cuáles funcionaban.

Cuando llegó el Comando de Patrullas, dos de los sospechosos fueron encontrados escondidos en el baño del comercio mientras que el tercero salió corriendo hacia la playa y se metió al mar vestido. Fue detenido con ayuda de personal de Caballería.

Las tarjetas pertenecían a víctimas de un robo previo. Los tres imputados habrían vaciado el interior de una camioneta estacionada en Playa Grande. Uno de los detenidos llevaba puesto un reloj que una de las víctimas reconoció como suyo.

Elementos secuestrados

En el vehículo que uno de los aprehendidos dijo tener estacionado cerca, la policía encontró tres bolsos y dos valijas denunciados como robados.

También secuestraron celulares, herramientas, una llave con logo Toyota y un inhibidor de señal marca Baofeng, dispositivo usado para bloquear cierres centralizados y alarmas de autos.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso el alojamiento de los tres en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.

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