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Domingo, 10 de mayo de 2026

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Cayó la banda de "Los Cerrajeros": tenía más de 150 llaves duplicadas para entrar a robar viviendas

La gavilla operaba en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Hay tres detenidos con frondoso prontuario. Se secuestró dinero (pesos, dólares y euros), joyas, armas de fuego y diferentes elementos importantes para la investigación.

Una organización delictiva conocida como "Los Cerrajeros" fue desarticulada en las últimas horas luego de una investigación que permitió vincularla con múltiples robos cometidos en casas y departamentos tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del conurbano bonaerense. Tres hombres quedaron detenidos tras varios allanamientos simultáneos realizados este fin de semana.

Según informaron fuentes del caso, el grupo estaba conformado por dos ciudadanos argentinos y un hombre de nacionalidad paraguaya. La modalidad que utilizaban llamó la atención de los investigadores: ingresaban a las propiedades sin forzar accesos, gracias a un sistema basado en llaves duplicadas. Durante los procedimientos se encontraron más de 150 copias, presuntamente preparadas para abrir distintos inmuebles sin generar daños visibles.

Todos los elementos secuestrados a la banda delictiva "Los Cerrajeros".
Todos los elementos secuestrados a la banda delictiva "Los Cerrajeros".

La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48 junto con el juez Mariano Iturralde. El expediente comenzó a tomar forma luego de un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento ubicado sobre la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. A partir de ese episodio, los detectives detectaron similitudes con otros hechos registrados entre 2025 y 2026.

Con el avance de la causa, las autoridades ordenaron operativos en distintos puntos: uno en el barrio porteño de Monserrat y otros en las localidades bonaerenses de Ezeiza y Florencio Varela. En los allanamientos participaron divisiones especiales de la Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad secuestró gran cantidad de municiones.
La Policía de la Ciudad secuestró gran cantidad de municiones.

Además de las llaves, los agentes secuestraron tres armas de fuego, una réplica y municiones. También hallaron un equipo profesional para realizar duplicados, utilizado presuntamente para fabricar las copias que empleaba la banda en cada golpe.

Entre los elementos recuperados apareció un importante botín integrado por joyas, relojes de lujo y dinero en efectivo correspondiente a nueve países distintos. En los domicilios allanados también encontraron sogas, escaleras, precintos y distintas herramientas utilizadas para irrumpir en propiedades.

En el operativo se hallaron varias armas de fuego y municiones.
En el operativo se hallaron varias armas de fuego y municiones.

Los billetes de diferentes países que se encontró durante el operativo policial.
Los billetes de diferentes países que se encontró durante el operativo policial.

Los antecedentes de los acusados también quedaron bajo la lupa. El supuesto líder de la banda, un argentino de 48 años, posee 14 antecedentes por delitos como robos, estafas y comercialización de drogas. El integrante paraguayo, en tanto, acumula otros cinco registros judiciales, la mayoría relacionados con narcotráfico.

Los tres sospechosos permanecen detenidos y a disposición de la Justicia. Ahora, los investigadores intentan determinar si parte de los objetos secuestrados provienen de otros robos que todavía no fueron denunciados.

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