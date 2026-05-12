Video: mujer quiso evitar que le roben el auto, se subió al capot y fue arrastrada varios metros

La desesperación de una mujer por evitar que le robaran el auto en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, hizo que se trepara al capot de su rodado y fuera arrastrada varios metros, hasta que desistió de esa acción y se arrojó a la calle. En tanto, el robo fue captado por una cámara de seguridad del barrio.

Fuentes policiales indicaron que el episodio se registró a las 16 del lunes en la calle Rosales al 1150. La víctima, Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años, esperaba a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue abordada por tres delincuentes.

Tras el robo de la unidad, los ladrones avanzaron unos 50 metros con la mujer aferrada al capot, hasta que decidió arrojarse al asfalto. Como consecuencia, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en la pierna.

Después del brutal asalto, personal policial y una ambulancia llegaron rápidamente al lugar, en tanto, la mujer fue derivada a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica y se confirmó que está fuera de peligro.

Fuga y medidas judiciales

Por otra parte, los malhechores lograron escapar y hasta el momento no fueron detenidos. La UFI 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, interviene en la causa y dispuso las primeras medidas.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Ramos Mejía trabaja en la investigación para dar con los responsables.

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