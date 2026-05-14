Robaron a pasajeros del colectivo, los detectó el Anillo Digital y cayeron en plena fuga por General Paz

Cuatro integrantes de una banda fueron detenidos la semana pasada sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Mataderos, tras robarle a pasajeros de un colectivo de la línea 53 en Villa Real.

El operativo lo desencadenó el Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, que detectó el auto utilizado en el asalto.

El vehículo, un Volkswagen Gol negro que no pertenecía a ninguno de los ocupantes, tenía una alerta temprana por haber sido usado en un robo a mano armada dos horas antes. Los efectivos hicieron el seguimiento en tiempo real y pidieron refuerzos.

Cuando el auto fue rodeado, los policías ordenaron a los ocupantes que bajaran con las manos en alto. "Frená ahí, levantá la mano. Bajen todos del auto, las manos al techo", se escucha decir al oficial en el video del procedimiento.

Lo que encontraron adentro del auto

Dentro del vehículo, los uniformados secuestraron destornilladores, cuchillos, una llave francesa, un martillo y un alicate, además de cuatro mochilas con ropa.

También hallaron cinco celulares, tres tarjetas SUBE, un carnet del PAMI y un Certificado Único de Discapacidad a nombre de terceros.

Por orden judicial se incautó además una bolsa con 10,7 gramos de marihuana.

La causa y los imputados

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 63, a cargo de la jueza Vanesa Alejandra Peluffo, ordenó las detenciones y la formación de causa por robo agravado por uso de arma y por cometerse en poblado y en banda.

Uno de los cuatro imputados -todos mayores de edad- registra antecedentes por robo, tentativa de robo y lesiones.

El hecho original ocurrió dos horas antes de la detención, en el cruce de avenida Beiró y General Paz, donde la banda abordó el colectivo y asaltó a los pasajeros antes de escapar a toda velocidad en dirección al Riachuelo.

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