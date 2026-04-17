Persecución, tiros y detención en vivo: fuerte operativo policial en San Martín

Lo que era una cobertura periodística por un hecho de violencia escolar se transformó en una escena de acción cinematográfica cuando el equipo de Crónica quedó en medio de una persecución policial. Un vehículo con pedido de secuestro y patente duplicada protagonizó una huida de más de 20 cuadras que terminó con un choque, disparos de advertencia y dos delincuentes detenidos.

El incidente ocurrió este viernes por la mañana mientras el cronista Juan Pablo Guerri transmitía en vivo desde San Martín, donde un automóvil gris, que había sido detectado por las cámaras de seguridad del municipio con una "chapa duplicada", intentó evadir un control policial.

La persecución culminó abruptamente cuando el conductor perdió el control e impactó violentamente contra un árbol, a escasos metros de donde se encontraba el móvil. La cobertura en vivo estaba en la casa del adolescente de 15 años que fue apuñalado por una compañera del colegio.

Todo comenzó cuando un efectivo de la Policía Bonaerense en moto persiguió al vehículo durante casi dos kilómetros. A pesar de las alertas, los ocupantes del auto realizaron maniobras evasivas, pasando incluso dos veces por la misma esquina para intentar despistar a los uniformados.

Tras el choque, los dos sospechosos intentaron escapar a pie. Uno de ellos fue reducido de inmediato por el policía motorizado, mientras que el segundo fue capturado a una cuadra y media por personal de un patrullero que se sumó al operativo.

"Lo venía persiguiendo porque no coincidía la patente, estaba duplicada. Además, no frenaba porque le dieron alerta y seguía. Lo perseguí como 20 cuadras y no frenaban... Tiré la moto para detener al delincuente", explicó uno de los efectivos que ejecutó el operativo.

Por su parte, efectivos de la policía científica trabajan en el lugar para determinar si los delincuentes descartaron armas de fuego durante la huida.

"Escuché los disparos, estaba con mi nene ahí en la ventana y escuché. No vi nada, pero escuché... me asusté. Estaban todos los chicos acá en el pasillo y salieron y se encontraron ya con esta acción policial", expresó una vecina de la cuadra.