Impactante operativo en Bernal: persecución, fuga y captura de ladrones de autos de alta gama

Tres sujetos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama fueron detenidos en las últimas horas, y el procedimiento incluyó una persecución, un rastrillaje en un descampado y el recupero de tres automóviles que habían sido sustraídos en distintas jurisdicciones bajo la modalidad de robo armado.

La intervención se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas, que realizaban tareas de prevención en Bernal Oeste, detectaron a un Ford Focus blanco circulando a gran velocidad.

Al constatar vía radial que el rodado acababa de ser robado por hombres armados, se inició un seguimiento con apoyo de la Prefectura Naval Argentina. La persecución culminó cuando los delincuentes abandonaron el auto para huir a pie hacia un descampado, donde los uniformados lograron reducir a dos jóvenes adultos, de 18 y 22 años, y a un menor de edad.

Tras la detención, los investigadores de la Comisaría 7ma. profundizaron las tareas de campo, logrando vincular a los sospechosos con otros hechos recientes. En poder de uno de los detenidos se hallaron llaves de ignición que permitieron localizar y secuestrar otros dos vehículos: un Volkswagen Polo Track (robado en Lomas de Zamora) y un Peugeot 208 (sustraído en la zona de Quilmes Oeste).

Ambos rodados fueron hallados estacionados en las inmediaciones de San Francisco Solano. La causa, caratulada como "Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda", se encuentra bajo la órbita de la U.F.I. N° 07 y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 01 de Quilmes.

Respecto a los mayores, la justicia dispuso su detención formal y traslado a sede judicial, mientras que el menor fue entregado a sus progenitores según lo establecido por el marco legal vigente.