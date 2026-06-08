Viajar sin validar la SUBE puede costarte caro: intensifican los controles en el Roca

Trenes Argentinos reforzó los controles en el ramal La Plata de la línea Roca mediante patrullas de fiscalización que recorren estaciones y formaciones para detectar pasajeros que viajan sin validar correctamente su boleto. La medida forma parte de un plan que ya derivó en casi 16 mil multas durante mayo y que se extenderá a distintos servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el servicio que conecta La Plata con Constitución funcionan diez patrullas activas. Siete de ellas operan entre las 5 y las 13, mientras que las otras tres lo hacen de 12 a 20. Cada equipo está integrado por cinco fiscalizadores y un supervisor encargados de controlar que los usuarios tengan el viaje debidamente registrado.

La sanción por viajar sin la validación correspondiente fue fijada en $3.500, equivalente a diez boletos mínimos de la tarifa vigente. Desde la empresa informaron que quienes son detectados en infracción pueden regularizar la situación en el momento, abonando en efectivo o mediante un código QR a través de billeteras virtuales o aplicaciones bancarias.

Controles sorpresa dentro de los trenes

Los operativos se realizan de manera sorpresiva tanto en andenes como dentro de las formaciones. Durante las inspecciones, los agentes solicitan la tarjeta SUBE y verifican mediante dispositivos electrónicos si el pasajero inició correctamente el viaje en la estación de origen.

Cuando el registro no coincide con el trayecto recorrido, se labra la infracción correspondiente. El objetivo es garantizar el cumplimiento del sistema de validación y evitar irregularidades en el uso del servicio.

Cómo evitar multas

La empresa recordó que para evitar sanciones es indispensable apoyar la tarjeta SUBE tanto al ingresar como al salir de la estación. El sistema descuenta inicialmente el valor máximo del recorrido y luego ajusta el importe según el destino registrado.

Si el pasajero omite validar la salida, se le cobra automáticamente la tarifa más alta prevista para el trayecto, además de exponerse a posibles controles y sanciones.

El plan se extiende a otros ramales

Además del ramal La Plata, los operativos alcanzan los servicios de Bosques, Ezeiza, Alejandro Korn y Cañuelas. Las fiscalizaciones también fueron implementadas en otras líneas ferroviarias del conurbano bonaerense, como la Línea San Martín y la Línea Belgrano Sur.

Según el cronograma difundido por la empresa, en los próximos días se incorporarán controles similares en las líneas Línea Mitre y Línea Sarmiento, con el objetivo de reforzar la fiscalización de los viajes y reducir la cantidad de pasajeros que no registran correctamente sus recorridos.