El obispo de Quilmes reclamó sensibilidad ante el aumento de la pobreza y el endeudamiento

El obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, encabezó este domingo la celebración de Corpus Christi en la Catedral local y pronunció una homilía en la que llamó a fortalecer la fe, la esperanza y la solidaridad frente a las dificultades sociales y económicas que atraviesa el país.



Durante su mensaje, Tissera recordó que esta solemnidad celebra a Jesús como "el Pan vivo bajado del Cielo" y destacó el papel de la Eucaristía como alimento espiritual para afrontar los desafíos cotidianos.

En el marco del Año Jubilar por las Bodas de Oro de la Diócesis de Quilmes y del Tercer Sínodo Diocesano, el obispo pidió que Cristo "alimente la fe, la confianza y la esperanza" de la comunidad. Asimismo, advirtió sobre el crecimiento de la desconfianza, la indiferencia y el individualismo, fenómenos que vinculó con las dificultades económicas, las injusticias y la creciente polarización social.

El prelado también destacó la realización de la Colecta Anual de Cáritas, desarrollada bajo el lema "70 años alentando la esperanza", y remarcó la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Según señaló, el aumento de la pobreza obliga a redoblar los esfuerzos de asistencia alimentaria y de promoción humana.

En otro tramo de la homilía, expresó preocupación por el deterioro de los vínculos sociales y el crecimiento de los discursos agresivos. "Necesitamos revitalizar los canales del diálogo y del encuentro para construir juntos el bien común", sostuvo.

Tissera también se refirió a las desigualdades económicas y sociales que afectan a amplios sectores de la población. En ese sentido, señaló que cada vez más personas encuentran dificultades para acceder a una vivienda, sostener un alquiler o cubrir necesidades básicas. Además, alertó sobre el incremento del endeudamiento en los sectores populares y los riesgos que implica la dependencia de circuitos vinculados al narcotráfico para obtener dinero.

Finalmente, pidió que quienes tienen responsabilidades en la conducción de políticas públicas actúen con sensibilidad frente a la realidad de los sectores más vulnerables y convocó a toda la comunidad a reforzar el compromiso solidario y el servicio hacia quienes más lo necesitan.

La celebración concluyó con una invocación eucarística y la evocación de una histórica consigna: "Cristo Jesús, en Ti la Patria espera".