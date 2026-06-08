Pidió auxilio por redes sociales y la Policía la encontró encerrada en una vivienda de Quilmes Este

Una mujer de 28 años fue rescatada por efectivos policiales tras permanecer privada de su libertad en una vivienda del barrio Villa El Monte, en Quilmes Este, y todo se concretó luego de que la víctima lograra pedir ayuda mediante mensajes enviados a través de redes sociales.

La intervención estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra. de Quilmes, cuyos integrantes tomaron conocimiento de la situación a partir de información que alertaba sobre una mujer retenida contra su voluntad en una vivienda ubicada dentro del asentamiento.

Según la investigación, la víctima consiguió comunicarse con terceros mediante redes sociales para solicitar auxilio. A partir de esa denuncia, los efectivos realizaron distintas tareas investigativas que permitieron identificar el domicilio y establecer que la mujer se encontraba cautiva.

La información fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Quilmes, que gestionó una orden de allanamiento de urgencia ante el Juzgado de Garantías N° 1.

Debido a la complejidad y peligrosidad del procedimiento, el operativo fue realizado en conjunto por personal del GTO y efectivos del Grupo Halcón. El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en la zona de Mozart y Alberdi, donde los uniformados lograron aprehender al sospechoso, un hombre de 30 años.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a la víctima acostada sobre un colchón en el piso. La mujer fue inmediatamente rescatada y puesta bajo resguardo, y durante la requisa también se secuestraron 18 proyectiles calibre 9 milímetros, aunque no se hallaron otros elementos relevantes para la investigación.

Tras la detención, las autoridades verificaron que sobre el imputado pesaba un pedido de captura activo emitido por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en el marco de una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía dispuso la aprehensión del acusado por el delito de privación ilegal de la libertad y ordenó las diligencias correspondientes. En tanto, el Tribunal Oral Federal fue notificado de la detención y solicitó copia de las actuaciones, mientras define la fecha para el traslado del imputado a esa jurisdicción.