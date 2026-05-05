Apresaron a un motochorro tras una persecución de 15 cuadras: venía de asaltar a un muchacho

Un motochorro de 17 años fue detenido el lunes por los pesquisas policiales como saldo de una persecución de 15 cuadras, luego de haber asaltado a un joven, en un suceso registrado en el norte del conurbano bonaerense. Mientras tanto, los autoridades procuran averiguar el paradero de otro sospechoso, que logró darse a la fuga.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó en Carlos Gardel al 2500, casi en el cruce con Asamblea, cuando los malvivientes le robaron el teléfono celular a un muchacho de 26 años, y, de inmediato, fugaron rápidamente a bordo de una motocicleta Honda Tornado.

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Según agregaron los informantes, al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) empezaron a rastrillar el vecindario.

Trascendió que los policías observaron a los individuos en el motovehículo en la esquina de la avenida Sarratea y Moisés Lebhenson, a escasos metros de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte.

Así fue la persecución





A raíz de tal motivo, se originó una persecución, la cual se extendió un kilómetro y medio, la cual finalizó en la intersección de Camino del Buen Ayre y Moisés Lebhenson, donde los hampones cayeron al pavimento tras perder el control del rodado.

En dichas circunstancias, los uniformados consiguieron apresar a uno de los ladrones, en tanto que el otro sujeto huyó la carrera.

Motocicleta robada





Al marginal aprehendido se lo condujo a la comisaría 3ª del distrito; mientras que se certificó que la moto Honda Tornado contaba con pedido de secuestro, ya que había sido sustraída el 29 de abril, en el norte del Gran Buenos Aires.

Intervinieron en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento", las autoridades del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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