Motochorros lo golpearon, le robaron 12 millones de pesos y se fueron a comer con sus tarjetas

Motochorros increparon a un joven de 34 años, lo golpearon y le robaron 12 millones de pesos, además de sus pertenencias y sus tarjetas de crédito, que luego utilizaron en locales comerciales.

El hecho de inseguridad ocurrió en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero, pasadas las 17 en el cruce de cuando circulaba en moto con su pareja por el cruce de Moyano y General Urquiza, a pocas cuadras de la estación El Palomar y en medio de un alto movimiento en la zona.

"Bajate, mirá que no es joda, te voy a romper el pecho", le habrían dicho los delincuentes. Frente a esa intimidación, el hombre accedió a entregar sus pertenencias mientras su pareja descendía del vehículo y resultaba lastimada.

Pese a no resistirse, el asaltante reiteró la amenaza : "Esto no es joda, salame, dame todo o te rompo el pecho"- y efectuó dos disparos al aire. Los ladrones huyeron con la moto de la víctima, un morral con documentación, un iPhone, llaves de un auto, tarjetas y el dinero en efectivo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio.

Los delincuentes utilizaron las tarjetas del damnificado

Según lo relatado por el denunciante, los delincuentes gastaron un millón de pesos antes de que lograra bloquear los plásticos. Parte del dinero fue utilizado en un local de comidas rápidas, donde registraron un gasto de $132.000- y el resto en supermercados.



