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Viernes, 8 de mayo de 2026

Rompieron el frente de una heladería, robaron y huyeron: buscan a los responsables

El comercio amaneció destruido tras el paso de los delincuentes, que todavía no fueron localizados.

Delincuentes atacaron en las últimas horas una heladería céntrica ubicada en la esquina de Conesa y Lavalle.

De acuerdo a fuentes policiales, rompieron el vidrio del frente del comercio para lograr ingresar al local. Una vez adentro, provocaron importantes destrozos y sustrajeron distintos elementos, aunque hasta el momento no trascendió con precisión qué objetos fueron robados.

El personal de la heladería descubrió el ataque durante las primeras horas de la mañana, cuando arribó al lugar y se encontró con un escenario de daños materiales, vidrios rotos y un gran desorden en el interior producto del accionar de los delincuentes.

Cabe agregar, que los malvivientes son intensamente buscados y son claves las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con ellos. 

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