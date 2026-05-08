Quilmes fortalece la atención digital: más del 82% de los trámites ya se realizan online

Funcionarios municipales, encabezados por la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrieron este jueves la Oficina de Atención a la Comunidad, que funciona en el Palacio Municipal, ubicado en Alberdi 500.

"Saludamos a las trabajadoras y los trabajadores de este espacio que todos los días escucha, acompaña y busca soluciones para nuestros vecinos y vecinas. Con atención presencial, telefónica, por redes sociales, WhatsApp y herramientas digitales como QuiBOT y Mi Quilmes Digital, seguimos modernizando el Estado para que hacer un trámite o resolver un reclamo sea cada vez más rápido y accesible. Podés comunicarte con nosotros al 0800-999-5656, escribirnos a las redes oficiales del Municipio y registrarte en mi.quilmes.gov.ar, disponible las 24 horas", expresó Eva, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y la coordinadora de Innovación Pública, Sol Bibiloni.

La Oficina de Atención a la Comunidad funciona de 8 a 14 para atención presencial, telefónica y por redes sociales. Además, cuenta con atención digital las 24 horas a través de QuiBOT, el chatbot con inteligencia artificial disponible tanto en la web oficial del Municipio como vía WhatsApp. El espacio se encuentra dividido en tres sectores: Call Center, Centro Presencial y Redes y Medios Digitales.

Las últimas estadísticas reflejan una fuerte consolidación de los canales digitales en la atención ciudadana. Del total de interacciones registradas, más del 82% se realizan exclusivamente a través de plataformas virtuales, lo que evidencia una creciente preferencia de los vecinos y vecinas por herramientas ágiles, accesibles y disponibles de manera online.

Asimismo, se destaca la labor que se realiza desde Mi Quilmes Digital, la plataforma que facilita el acceso a turnos, reclamos, trámites y consultas de manera simple, rápida y disponible las 24 horas. Solo es necesario registrarse con un usuario y contraseña para comenzar a utilizar el servicio.

Dentro del portal de Mi Quilmes Digital, los vecinos y vecinas pueden acceder a una amplia variedad de servicios y trámites de manera digital. Desde su panel personal pueden gestionar reclamos, consultar su estado en tiempo real, sacar, cancelar y revisar turnos, acceder al servicio de telemedicina, consultar y pagar boletas municipales, así como registrarse e inscribirse en talleres. También pueden iniciar distintos trámites online, como la eximición del pago de la Tasa SUM para jubilados.

Además, se encuentra disponible QuiBOT, el asistente virtual que ayuda a vecinos y vecinas a comunicarse con la Comuna, tanto desde la web oficial del Municipio como vía WhatsApp al 11-4493-4483. Esta herramienta permite acceder a información, descargar facturas, realizar reclamos y efectuar muchas otras gestiones.