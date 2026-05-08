Quilmes fortalece la atención digital: más del 82% de los trámites ya se realizan online
Las últimas estadísticas reflejan una fuerte consolidación de los canales digitales en la atención ciudadana.
Funcionarios municipales, encabezados por la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrieron este jueves la Oficina de Atención a la Comunidad, que funciona en el Palacio Municipal, ubicado en Alberdi 500.
"Saludamos a las trabajadoras y los trabajadores de este espacio que todos los días escucha, acompaña y busca soluciones para nuestros vecinos y vecinas. Con atención presencial, telefónica, por redes sociales, WhatsApp y herramientas digitales como QuiBOT y Mi Quilmes Digital, seguimos modernizando el Estado para que hacer un trámite o resolver un reclamo sea cada vez más rápido y accesible. Podés comunicarte con nosotros al 0800-999-5656, escribirnos a las redes oficiales del Municipio y registrarte en mi.quilmes.gov.ar, disponible las 24 horas", expresó Eva, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y la coordinadora de Innovación Pública, Sol Bibiloni.
La Oficina de Atención a la Comunidad funciona de 8 a 14 para atención presencial, telefónica y por redes sociales. Además, cuenta con atención digital las 24 horas a través de QuiBOT, el chatbot con inteligencia artificial disponible tanto en la web oficial del Municipio como vía WhatsApp. El espacio se encuentra dividido en tres sectores: Call Center, Centro Presencial y Redes y Medios Digitales.
Las últimas estadísticas reflejan una fuerte consolidación de los canales digitales en la atención ciudadana. Del total de interacciones registradas, más del 82% se realizan exclusivamente a través de plataformas virtuales, lo que evidencia una creciente preferencia de los vecinos y vecinas por herramientas ágiles, accesibles y disponibles de manera online.
Asimismo, se destaca la labor que se realiza desde Mi Quilmes Digital, la plataforma que facilita el acceso a turnos, reclamos, trámites y consultas de manera simple, rápida y disponible las 24 horas. Solo es necesario registrarse con un usuario y contraseña para comenzar a utilizar el servicio.
Dentro del portal de Mi Quilmes Digital, los vecinos y vecinas pueden acceder a una amplia variedad de servicios y trámites de manera digital. Desde su panel personal pueden gestionar reclamos, consultar su estado en tiempo real, sacar, cancelar y revisar turnos, acceder al servicio de telemedicina, consultar y pagar boletas municipales, así como registrarse e inscribirse en talleres. También pueden iniciar distintos trámites online, como la eximición del pago de la Tasa SUM para jubilados.
Además, se encuentra disponible QuiBOT, el asistente virtual que ayuda a vecinos y vecinas a comunicarse con la Comuna, tanto desde la web oficial del Municipio como vía WhatsApp al 11-4493-4483. Esta herramienta permite acceder a información, descargar facturas, realizar reclamos y efectuar muchas otras gestiones.