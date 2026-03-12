Dolor y bronca: quiso evitar que entraran a robar a su casa y murió de un infarto

Un hombre de 40 años murió de un paro cardíaco en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, luego de forcejear con un delincuente que había ingresado a su casa para robarle.

Según se detalló en el parte policial, la víctima escuchó una serie de ruidos en el interior de su vivienda, lo que lo llevó a revisar las cámaras de seguridad y constatar la presencia de un ladrón.

Fue en ese momento cuando, junto con su hermano, salió en búsqueda del individuo que había irrumpido en su propiedad para atraparlo, pero en medio de la persecución, forcejeó con el delincuente y sufrió un paro cardiorrespiratorio que le costó la vida.

La Policía confirmó que el sospechoso no logró robar ningún objeto

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Río Tercero. Asimismo, las primeras pericias confirmaron que el ladrón no robó ningún objeto de la vivienda, luego de que se escapara segundos después de lo acontecido.