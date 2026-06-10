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Miércoles, 10 de junio de 2026

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Buscan a una mujer y a su hija de 7 años desaparecidas en Córdoba

Fueron vistas por última vez en el domicilio del hermano de la progenitora, situado en la zona oeste de la capital provincial.

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Una mujer de 45 años y su hija, de 7, eran buscadas de manera intensa este miércoles en la provincia de Córdoba, donde ocurrió el brutal femicidio de la adolescente Agostina Vega

Ambas fueron vistas por última vez en el domicilio del hermano de la progenitora, situado en la zona oeste de la capital provincial.

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La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 pidió colaboración para dar con el paradero de Ana Luz Córdoba, de 7 años; y de su madre, María Gimena Córdoba, de 45.

En un escrito difundido por el Ministerio Público Fiscal, se detalla que ambas viven en situación de calle.

Pero, de acuerdo a los datos de la denuncia, suelen pernoctar en la zona del centro y la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.

La mujer de 45 años mide 1,70 metros de altura, es de piel trigueña y tiene cabello teñido de castaño medio claro, además de ojos oscuros.

Su hija mide 1 metro de altura y es de piel blanca, además de que tiene cabello castaño y ojos oscuros.

¿Cómo se puede aportar datos?

Los medios de la provincia mediterránea precisaron que toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, a través del teléfono celular 3515642877.

Además, se la puede comunicar al fijo 4481016 interno 34221, o transmitirlo personalmente en la calle José Villegas 2100 del barrio Patricios de la ciudad de Córdoba.

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