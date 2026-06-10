Giro en el caso de la niña L en Córdoba: contradicciones oficiales y secreto de sumario tras la aparición

El alivio por la aparición con vida de la adolescente de 15 años que mantuvo en vilo a Córdoba abrió paso a un escenario de profundos interrogantes y contradicciones institucionales. A pesar de que la menor ya regresó con su familia tras un intenso operativo que movilizó a cientos de efectivos, las circunstancias que rodearon su hallazgo todavía no están completamente claras.

La existencia de dos relatos oficiales contrapuestos sembró dudas sobre lo que realmente ocurrió durante las horas de su desaparición.

La adolescente de 15 años desapareció de su colegio durante unas horas, pero afortunadamente fue hallada con vida.

La primera de las versiones provino de voceros directos del Ministerio de Seguridad provincial. Según este informe oficial, las brigadas de búsqueda localizaron a la joven en el interior de una vivienda abandonada ubicada a unos tres kilómetros del ejido urbano de Colonia Caroya. El reporte técnico de la cartera ministerial detalló que el procedimiento fue el resultado de datos clave aportados de manera espontánea por un adolescente de 16 años y su madre.

En un sentido totalmente opuesto, el secretario de Gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, ofreció precisiones que alteraron el mapa geográfico del hallazgo. El funcionario municipal sostuvo públicamente que la adolescente no se encontraba en una zona deshabitada, sino en una propiedad urbana situada de manera directa frente a los Tribunales de la vecina localidad de Jesús María.

Esa declaración sumó otros elementos que complican la unificación del relato policial. El referente comunal indicó que en el inmueble céntrico la menor estaba acompañada de forma efectiva por un joven de la misma edad. El funcionario confirmó además que, tras la detección del domicilio, el personal de las fuerzas de seguridad irrumpió en el lugar para hacer efectiva la localización de la estudiante.

"En este momento los familiares están con ella acompañándola", señaló el propio Seculini minutos después de confirmarse el éxito del operativo, buscando transmitir tranquilidad a una población que venía de cortar calles en señal de protesta. Con la confirmación del buen estado de salud de la menor, las autoridades provinciales dieron la orden de desmovilizar a las dotaciones de bomberos, personal civil y equipos tácticos que peinaban la región desde el lunes.

Con el regreso de la adolescente a su entorno familiar, el eje de la causa judicial dio un giro definitivo hacia el esclarecimiento del itinerario que realizó la menor. La meta de las autoridades de control es desentrañar los motivos reales detrás del apagado inmediato de su teléfono celular y reconstruir, minuto a minuto, los movimientos de la joven desde el instante en que abandonó el colegio.

La Justicia aplicó el secreto de sumario





Frente a la circulación de las diferentes versiones institucionales y el potencial impacto de las mismas, la Justicia cordobesa decidió aplicar la máxima reserva en las actuaciones. El fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Monti, dictó el secreto de sumario sobre el expediente, una herramienta procesal que impide a las partes y a los medios de comunicación acceder a los avances de las pericias en curso.