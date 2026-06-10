Conmoción en Neuquén: investigan la muerte de una joven policía hallada con una herida de arma de fuego

La Justicia de Neuquén investiga la muerte de Dina Eugenia Sandoval, una agente policial de 27 años que fue encontrada muerta en su casa. El caso fue caratulado como "muerte dudosa" y se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

El hallazgo se produjo durante la mañana de este martes en una casa ubicada sobre la calle Coihue, en el barrio Jardín de esa localidad neuquina. Según informaron fuentes policiales, los efectivos acudieron al lugar luego de recibir una llamada de emergencia y encontraron a la joven con una herida de arma de fuego.

Sandoval era oriunda de un paraje cercano a Villa Pehuenia y se había graduado como integrante de la Policía de Neuquén en 2023. Durante su carrera prestó servicio en las comisarías Quinta y 52 de Centenario, y actualmente se desempeñaba en la Comisaría N°10, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta.

Luego del hallazgo, la mujer fue trasladada al Hospital Dra. Alicia Cruz, donde los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento. La noticia generó un fuerte impacto entre sus compañeros de trabajo y en la comunidad local.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Titanti, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. En la propiedad trabajaron especialistas de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, que realizaron las primeras pericias en la escena.

El caso fue caratulado como "muerte dudosa" y se encuentra bajo investigación (Imagen LM Neuquén).

Además, las autoridades dispusieron la realización de una autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer cómo se produjo la muerte de la joven agente.

Por último, trascendió de manera extraoficial que una de las hipótesis bajo análisis es que la herida habría sido provocada con el arma reglamentaria de la policía. Sin embargo, los investigadores remarcaron que no se descarta ninguna línea de investigación y que serán las pruebas recolectadas las que permitan determinar qué ocurrió con Dina Eugenia Sandoval.