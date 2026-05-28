Detuvieron a un hombre acusado de abusar de dos niñas: vecinos quisieron quemar su casa

Un hombre fue detenido acusado de abusar de dos niñas en un aberrante suceso que conmueve a la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén. El video de uno de los hechos se habría viralizado en redes sociales y los vecinos quisieron incendiar la casa del sospechoso.

Efectivos policiales permanecieron durante varias horas frente a la vivienda para evitar incidentes y posibles hechos de violencia.

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La investigación

El hecho se descubrió durante la noche del miércoles luego de que las imágenes de uno de los abusos se difundieran en distintos grupos de Facebook y WhatsApp de Añelo.

Tras la difusión del material, una persona allegada a la víctima se presentó ante las autoridades para realizar la denuncia correspondiente.

El caso quedó a cargo de la fiscal Eugenia Titanti que con la autorización del juez de Garantías, Marco Lupica Cristo, ordenó un allanamiento en la casa del acusado. Durante el operativo realizado en las últimas horas, además de la detención del sospechoso, personal policial secuestró teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que pueden contener material de interés para el avance de la investigación.

Fuentes judiciales indicaron al diario Río Negro que en las próximas horas se solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente contra el detenido y la fiscalía avanzará con la imputación formal de acuerdo a los plazos estrictos que prevé el Código Procesal Penal de la provincia.

Asimismo, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad con el objetivo de prevenir episodios de violencia y garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales previstas para las próximas horas.