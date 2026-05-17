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Domingo, 17 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
NEUQUÉN

Un hombre fue asesinado de una puñalada cuando volvía de un cumpleaños junto a su novia

Ocurrió en Neuquén. El agresor está prófugo.

SGorostiaga

Un joven de 29 años fue asesinado de una puñalada tras discutir con un hombre cuando regresaba a su casa junto a su novia luego de celebrar un cumpleaños. El atacante está prófugo.

El crimen se produjo en la madrugada del 1 de mayo, cuando la víctima -identificada como Nicolás Cifuentes- se encontraba a pocos metros de su hogar y un desconocido comenzó a insultarlo por lo que se inició una discusión en plena calle.

Tras escalar la intensidad del conflicto, el agresor sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho. Luego, se fue caminando del lugar. Por el momento, los investigadores no pudieron ser determinar las causas del ataque.

Un hombre fue asesinado a puñaladas a pocos metros de su casa.
Un hombre fue asesinado a puñaladas a pocos metros de su casa.

Herido, Nicolás regresó hasta la puerta de su domicilio en el barrio Malvinas Argentinas. "Pensábamos que la herida no había sido tan letal como lo fue", detalló la mujer del joven, que está embarazada de 7 meses. Indicó que cuando llegó la asistencia médica, les comunicaron que no podían hacer nada.

La víctima se desempeñaba como obrero en tareas de pavimentación y asfaltado de calles. 

Las autoridades buscan identificar al agresor mediante el análisis de las cámaras de seguridad. Por el momento, tampoco se pudo encontrar el arma homicida.

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