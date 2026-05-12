Detuvieron al prófugo por el crimen de un joven asesinado cuando volvía de la facultad

La Policía Bonaerense detuvo a Matías Ezequiel Daller (28), el principal acusado de haber matado de un disparo a Agustín Rivero (21) durante un asalto en el sur del Gran Buenos Aires.

La captura del prófugo se concretó en Villa Elvira, La Plata, tras más de dos semanas de investigación. Sería el autor del disparo que acabó con la vida de la víctima, cuando este regresaba de la facultad.

El crimen ocurrió el 24 de abril en la esquina de Dinamarca y Ericson, barrio San José. Rivero caminaba con un amigo cuando dos hombres bajaron de un VW Voyage y los atacaron.

Tras robarle el celular, uno de los asaltantes le disparó en el abdomen y huyó para permanecer oculto de la Justicia.

Agustín Rivero, el joven asesinado.

La investigación determinó que el Voyage había sido robado ese mismo día. Los delincuentes lo usaron para cometer otros asaltos y también robaron una Renault Kangoo a punta de pistola, minutos antes del homicidio.

Los hermanos Silva, primeros en caer

El 25 de abril, tras un allanamiento en Lanús, quedaron detenidos Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), alias "Lauti" y "Minion". En el procedimiento se secuestraron celulares y la ropa usada durante el hecho.

Mientras tanto, Daller se dio a la fuga. Dejó de usar su celular y su tarjeta SUBE, y se llevó la SUBE del hijo de una expareja, Débora Pérez, para evitar ser rastreado. Pérez declaró ante los investigadores que Daller le había confesado el crimen y mencionado a los Silva como cómplices.

La trampa del Facebook: cómo lo atraparon

Los detectives identificaron que Daller mantenía contacto con otra expareja, Joana Leguizamón, vía Instagram, y usaba una billetera virtual para recibir dinero. El rastreo de transferencias y datos de tráfico lo ubicó en Villa Elvira, entre las calles 609 y 613 bis.

El dato clave llegó desde Facebook: Patricia Coronel, otra expareja, publicó a la venta el celular buscado por la Policía. Los agentes coordinaron un encuentro de compra en la esquina de 115 y 611 y, al llegar, detuvieron a Daller en el acto.

Con los tres sospechosos detenidos, la UFI 7 de Lomas de Zamora avanza con la causa por homicidio criminis causa y robo agravado. La Justicia analiza las pruebas recolectadas, entre ellas huellas y rastros genéticos hallados en los vehículos.

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