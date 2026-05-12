Así cayó el criminal que mató a la mujer que evitó que su hija de ocho años fuera abusada

Se conocieron detalles de la detención del criminal que era buscado por haber degollado a una mujer que trató de impedir que abusara sexualmente de su hija, de ocho años. El suceso, que alcanzó trascendencia y que había sido difundido por cronica.com.ar, se registró el jueves en el noroeste del conurbano bonaerense y el individuo resultó localizado en el barrio porteño de Retiro.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al sujeto, de 25 años, se lo requería por la muerte de Yolanda Raquel Cáceres.

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De acuerdo a agregado por los informantes, al sospechoso lo apresaron el fin de semana luego de hallarlo en un allanamieto, en Florida al 900, casi en el cruce con Paraguay.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona en la que ocurrió el delito, con el apoyo de los integrantes la Brigada de la Comuna N° 1 de la Policía de la Ciudad.

Al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautaron un saco de hilo negro, un pantalón de jogging azul con franjas grises, una gorra con visera azul y blanca, una mochila, un par de zapatillas marrones y una tarjeta SUBE.

Así fue el hallazgo del cadáver

Este hecho, tal lo publicado, se descubrió cuando los miembros del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente fallecida en una casa, ubicada en calle Velázquez al 4100, en la esquina con Cerrito.

Los funcionarios, al arribar al domicilio, hallaron el cadáver de Cáceres, que yacía tendido en el suelo y ensangrentado. A su vez, en el inmueble también estaba la niña, de 8 años, e hija de la mujer agredida, quien les narró que, mientras dormía, un amigo de su progenitora, de 25, la había manoseado.

Como consecuencia de tal motivo, las autoridades consideran que la madre de la criatura habría observado la situación de abuso sexual, oportunidad en la que fue atacada por el individuo, quien posteriormente resolvió darse a la fuga.

Heridas de gravedad

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa, lográndose determinar que presentaba un corte en el cuello y puntazos en la cabeza.

Intervino en esta causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Lorena Carpovich, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 21 de los tribunales de esa jurisdicción.

Por F.V.

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