Una mujer policía apareció muerta con un balazo en la cabeza dentro de su casa

Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires apareció muerta, con un balazo en la cabeza, en una vivienda, y lo ocurrido es investigado por las autoridades de la Justicia. El suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Florencia Ailén Aguirre, quien se desempeñaba en la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.).

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió el fin de semana cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en una finca situada en Caracas al 4600, casi en el cruce con Corbeta Uruguay, en las cercanías del Barrio San Atilio.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados hallaron el cadáver de la mujer.

Herida mortal

Peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.), al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en una de las sienes, a la vez que en el domicilio incautaron la pistola reglamentaria Bersa TPR nueve milímetros de Aguirre.

En tanto, los servidores públicos de la comisaría 3ª del distrito intentan esclarecer lo acontecido.

Intervino en el expediente penal, que de manera preventiva se mantiene caratulado "Averiguación de causales de muerte", la doctora Lorena Carpovich, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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