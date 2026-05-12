Atraparon a líder de una banda que se especializaba en entraderas

Un ladrón, sindicado como líder de una banda delictiva que se dedica a perpetrar entraderas, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 39 años, resultó apresado como saldo de dos allanamientos realizados en fincas situadas en Salado al 1700, casi en el cruce con Almirante Cordero.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona en la que aconteció uno de los ilícitos, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales locales.

Trascendió que, en las requisas, los uniformados consiguieron incautar dos billeteras rosas, un Chevrolet Corsa gris con el dominio finalizado en 457 (que era utilizado por los malvivientes en distintos asaltos a domicilios) y un aparato de telefonía celular.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que las diversas tareas investigativas comenzaron luego de un robo que esos hampones llevaron a cabo en una vivienda a las 13 del 22 de febrero y a la que ingresaron mediante una barreta, que utilizaron para de tal manera forzar la puerta principal.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 1 de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy