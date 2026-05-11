Atraparon a dos ladrones que integraban una banda dedicada a desvalijar a jubilados en entraderas

Dos ladrones, que integraban una banda delictiva que se dedica a perpetrar entraderas en perjuicio de jubilados, fueron detenidos por los pesquisas policiales, como saldo de tres allanamientos que se realizaron en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los individuos, de 20 y de 30 años, resultaron apresados por los servidores públicos de la subcomisaría de la zona y la seccional 3ª del distrito.

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Según agregaron los informantes, las diligencias investigativas comenzaron a raíz de un asalto que padecieron el 23 de abril un hombre, de 84 años, y su esposa, de igual edad.

Trascendió que, aquel día, malvivientes ingresaron a la finca habitada por estas víctimas, situada en Rincón al 400, casi en el cruce con la avenida Belgrano, de la que fugaron tras apoderarse de varios objetos de valor.

Ex recluso





Consta en el expediente que el mayor de los sujetos que finalizó capturado, apodado Perrito, es un ex convicto de la Unidad Penitenciaria N° 60, de la que egresó tras haber purgado una condena por "Robo calificado doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, homicidio críminis causae en grado de tentativa e incendio".

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada perteneciente a los tribunales del distrito.

Por F.V.

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