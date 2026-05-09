Fingieron ser clientes, entraron a "cortarse el pelo" a una barbería y detuvieron a un "falso policía" que realizaba entraderas

Un delincuente, sindicado de ser integrante de una banda de falsos policías dedicada a perpetrar entraderas, fue detenido por los investigadores, quienes fingieron ser clientes de una barbería para llevar a cabo el operativo. El procedimiento se realizó en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 31 años, resultó apresado en un local de este rubro situado en Francisco Moreno al 900, entre Julián Álvarez y El Tiziano.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas impartidas por autoridades de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la zona.

Trascendió que los uniformados simularon ser clientes del mencionado comercio para efectuar la captura del malviviente.

A su vez, los investigadores allanaron una vivienda ubicada en López Buchardo al 2200, entre Nahuel Huapi y avenida Álvarez Thomas.

Las tareas investigativas

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron a raíz de un asalto que sucedió el 24 de febrero, cuando tres sujetos armados, que aseguraron ser policías, ingresaron armados con fines de robo a una casa en la calle Diario La Nación al 2200, casi en el cruce con Jujuy, oportunidad en la que redujeron por la fuerza a una mujer, de 34 años, y a un menor, para de esa manera apoderarse de diferentes prendas de vestir, documentación y electrodomésticos.

Al respecto, en ese sumario quedó certificado que el marginal aprehendido había sido la persona que aportó los datos para la realización del asalto en el domicilio habitado por las víctimas.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 2 de la jurisdicción.

Por F.V.

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