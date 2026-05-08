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Viernes, 8 de mayo de 2026

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ROBO

Mujer policía mató al ladrón que la amenazó con un cuchillo

La víctima del intento de robo consiguió extraer su pistola reglamentaria y efectuó varios disparos que causaron el fallecimiento del sospechoso.

Fernando Vázquez

Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a un ladrón que intentó asaltarla, luego de amenazarla con un cuchillo. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció en la noche del martes, se produjo cuando la víctima, quien se hallaba franco de servicio y vestida de civil, fue interceptada, con fines de robo, por el individuo, en Capitán Rubén Martell al 100, entre General Juan Facundo Quiroga y Camilo Mandelli, en el Barrio Santa Catalina.

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Según agregaron los informantes, la víctima, quien se desempeña en el Comando Patrulla (C.P.) del distrito, resolvió ofrecer resistencia y consiguió extraer su pistola reglamentaria nueve milímetros, con la que efectuó varios disparos, que provocaron el fallecimiento del asaltante.

Trascendió que la damnificada, en forma inmediata, abandonó el lugar a la carrera y, posteriormente, avisó de lo ocurrido a las autoridades.

Legítima defensa

Hasta el momento, asegura que la mujer actuó en legítima defensa.

Intervino en la causa penal el doctor Jorge Rolando Grieco, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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