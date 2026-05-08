Emborrachaban a pibe de 11 años para abusar de él: su mamá pedía drogas y dinero para no delatarlos

Un pibe de 11 años era emborrachado por su abuelo y por uno de los amigos de este individuo para, de esta manera, ser abusado sexualmente, en un tremendo suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al segundo de los pervertidos. Además se dice que la madre de la víctima sabía de esas aberraciones que sufría el menor, pero que pedía drogas y dinero para entonces no denunciar a los agresores.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el apresado en el expediente es un sujeto de 66 años, que resultaba ser amigo del abuelo materno del chiquillo y que se asegura que estaba implicado en lo ocurrido.

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Según agregaron los informantes, al hombre se lo capturó en una finca situada en Juan B. Justo al 4300, casi en el cruce con Padre Ustarroz, en las cercanías del Barrio Sarmiento.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y en base a directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de los tribunales de la zona.

La denuncia

Consta en el sumario que el mismo se abrió tras una denuncia radicada el 26 de agosto de 2025 por la tutora de la víctima.

En tal sentido, la mujer sostuvo que el abuelo materno del nenito y que uno de sus amigos lo obligaban a que ingiriera alcohol, para de tal forma perpetrar los ultrajes.

Drogas y dinero

Mientras tanto, se asevera que la progenitora del niño tenía conocimiento de la situación, pero que solicitaba la entrega de estupefacientes y sumas de dinero, para no delatar a los degenerados.

Intervino en esa causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.