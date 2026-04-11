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Sábado, 11 de abril de 2026

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ABERRANTE SUCESO

Cae hombre denunciado por abusar de su sobrina durante dos años

El caso ocurrió en la zona oeste del territorio bonaerense. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre, que había sido denunciado por abusar sexualmente durante dos años de su sobrina, fue detenido por los pesquisas policiales en el oeste de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 31 años, resultó apresado días pasados al ser hallado en un campo en el sector rural del distrito.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Chivilcoy, en base a las directivas impartidas por el doctor Lisandro Emanuel Massón, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 -temática de Violencia Familiar y de Género- de la zona.

La denuncia

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 28 de mayo de 2025 por la madre de la niña, de 39 años, en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Chivilcoy.

Al respecto, la progenitora de dicha nena sostuvo que la pequeña había sido ultrajada por el sujeto, entre los 8 y los 10 años.

En la actualidad, la víctima tiene 12 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", el magistrado Patricio Guillermo Arrieta, titular del Juzgado de Garantías N° 3 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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