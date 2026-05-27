Encontraron una granada de mano activa en Recoleta y desplegaron un amplio operativo de seguridad

Unos obreros que realizaban este miércoles tareas de refacción en un departamento del barrio porteño de Recoleta encontraron una granada de mano activa.

Personal del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad concurrió esta mañana al edificio, situado en la calle Riobamba al 1200.

Fuentes policiales dijeron a cronica.com.ar que, tras realizar las primeras pericias, se efectuó una consulta judicial.

Además, anticiparon que se procederá a retirarla del lugar para posteriormente realizar su detonación.

Noticia en desarrollo.



