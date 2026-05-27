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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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ALARMA

Fuerte operativo por un paquete sospechoso en las inmediaciones del Teatro Colón

Personal del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad fue desplazado a las 6.45 de este miércoles hacia lugar, hasta donde llegó un equipo de Crónica.

Personal del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad fue desplazado a las 6.45 de este miércoles hacia las inmediaciones del porteño Teatro Colón, en el barrio de San Nicolás, a raíz de la presencia de un paquete sospechoso.

El objeto se encontraba frente a un edificio judicial ubicado sobre la calle Viamonte al 1100.

Esta situación motivó la inmediata activación del protocolo por posible artefacto explosivo, lo que ocurrió a las 6.45, informaron a cronica.com.ar fuentes de los Bomberos de la Ciudad.

Se preservó la zona y se solicitó la intervención de las áreas especializadas para inspeccionar el elemento con el fin de determinar su contenido, que resultó negativo de explosivos. 

La causa fue caratulada como "intimidación pública" por el Juzgado Nacional en la Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, ante la Secretaría N° 4 de Esteban Murano .

Noticia en desarrollo.

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