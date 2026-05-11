Detuvieron a cinco policías por allanamiento ilegal y por extorsionar a los habitantes de una vivienda

Cinco integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron detenidos luego de perpetrar un allanamiento ilegal y de extorsionar a los habitantes de una vivienda, en un suceso registrado el domingo en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son dos sargentos del Cuerpo de Infantería y dos sargentos (uno de ellos una mujer) y un oficial destinados en un Comando Patrulla (C.P.).

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los miembros del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, en el número telefónico de emergencias 91, la cual hacía referencia a una presunta requisa que se llevaba adelante sin orden de la Justicia en una finca, situada en la calle Eduardo Wilde al 4400, casi en el cruce con Crucero la Argentina, en las cercanías del Barrio El Ceibo.

Trascendió que, al arribar al mencionado inmueble, los policías observaron a los implicados, que salían uniformados del domicilio y que se disponían a ascender a un Chevrolet Celta rojo, carente de dominio.

Los testimonios





En el lugar, los investigadores dialogaron con dos mujeres, de 33 y de 31 años, quienes dijeron ser moradoras de la casa y que aseguraron que esos cinco involucrados habían entrado a la vivienda, oportunidad en la que comenzaron a solicitarles dinero y armas, mientras que les preguntaban por el paradero de un individuo.

A los policías apresados, posteriormente, se los condujo a la sede de la comisaría 3ª del distrito, incautándose sus pistolas reglamentarias nueve milímetros y sus chalecos antibalas, como también el vehículo en el que se movilizaban.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Allanamiento ilegal y extorsión", el doctor Miguel Angel Vieira Miño, fiscal de la Unidad Funcional N° 9 perteneciente al departamento judicial de la jurisdicción.

Desafectados





Autoridades de la Auditoría General de Asuntos Internos (A.G.A.I.) del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ocupan de investigar lo ocurrido y ya resolvieron desafectar de sus cargos a esos sospechosos.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy