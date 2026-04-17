Apresaron a un comisario y a otros dos policías: le habrían robado a un colombiano

Un comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros dos integrantes de la misma institución fueron detenidos, al hallarse sospechados de haberle robado objetos de valor a un ciudadano colombiano. El operativo se llevó adelante en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que los implicados resultaron aprehendidos como saldo de un allanamiento efectuado en la seccional 3ª del distrito, situada en Bombero Voluntario Senzabello al 1700, casi en el cruce con Florencio Parravicini.

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Según agregaron los informantes, miembros de la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desarrollaron las diligencias y en base a directivas impartidas por las autoridades del Juzgado de Garantías N° 8 de la jurisdicción.

Las tareas investigativas

Trascendió que los investigaciones habrían empezado en marzo como consecuencia de la presunta sustracción de elementos de valor a un hombre de origen colombiano.

A los efectivos involucrados en la maniobra se los alojó en dos comisarías, ubicadas en el sur del conurbano. En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado".

Por F.V.