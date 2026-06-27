Muerte de Ernestina Pais: la Justicia ordenó una pericia accidentológica al vehículo que conducía

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó una medida clave. La Justicia ordenó realizar una pericia accidentológica al auto que manejaba la periodista y conductora para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las causas del impactante accidente.

La autopsia determinó que la periodista murió a causa de un severo traumatismo de cráneo sufrido durante el choque. El siniestro ocurrió el viernes por la tarde, cuando el Honda City que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Como parte de las medidas ordenadas por la fiscalía, un especialista examinará el vehículo en el playón de la Comisaría 2ª de San Isidro. El objetivo es obtener información que permita reconstruir con mayor precisión las circunstancias del impacto.

La fiscal Paula Hertrig también dispuso la realización de un estudio planimétrico y un relevamiento fotográfico del sector donde se produjo la colisión.

La Justicia ordenó una pericia accidentológica al auto que maneja Ernestina País.

Estas pericias se incorporarán al análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron el momento del choque y ya forman parte del expediente judicial.

El análisis del vehículo será una de las pruebas centrales de la investigación. El Honda City que conducía Ernestina Pais, registrado a fines de 2012, permanece secuestrado y bajo resguardo.

Por qué la pericia al auto es clave

Los peritos buscarán establecer si el vehículo presentaba algún desperfecto mecánico que pudiera haber influido en el accidente. Entre los puntos que serán revisados figuran los sistemas de frenos y otros componentes clave del Honda City que manejaba Ernestina Pais.

Por el momento, la hipótesis que reúne mayor respaldo entre los investigadores sostiene que la conductora atrevesó la barrera baja cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa, tal y como se ve en los videos de las cámaras de seguridad.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que hasta ahora no existen indicios que permitan vincular el hecho con un intento de suicidio. De igual forma, remarcaron que la investigación sigue abierta y que todavía restan incorporar distintas pruebas.

Los resultados de la pericia mecánica van a tardar, ya que primero deberá asignarse un turno para su realización. Lo mismo ocurre con los estudios toxicológicos (muestras de ADN, sangre y orina) que se efectuarán sobre las muestras obtenidas durante la autopsia.

El informe forense también detectó otras lesiones de consideración además del grave traumatismo de cráneo que provocó su muerte. Entre ellas se encuentran una lesión en el hígado y una contusión en el bazo, heridas compatibles con impactos de alta energía como los que suelen producirse en accidentes de tránsito.

La periodista y conductora Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente.

Otro dato incorporado al expediente indica que Ernestina Pais tenía la licencia de conducir revocada desde abril, luego de negarse a realizar un test de alcoholemia tras protagonizar un choque en Vicente López.

El vehículo cruzó el paso ferroviario ubicado en Sáenz Peña y El Cano en dirección a la avenida Del Libertador a alrededor de las 19:30 de este viernes, donde fue impactado por el tren.

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo. Actores, periodistas, conductores y colegas expresaron su dolor en redes sociales, donde también miles de usuarios recordaron su paso por "Mañanas informales", el programa que encabezó junto a Jorge Guinzburg y que marcó una época en la televisión argentina.