Cierra por duelo el restaurante del que era propietaria Ernestina Pais

Ernestina Pais falleció este viernes en un trágico accidente entre su vehículo y un tren, en la localidad bonaerense de Martínez. A raíz de lo sucedido, el restaurante Milion, del que era propietaria, dispuso dos días de duelo.

"Con muchísimo dolor queremos contarles que hoy y mañana Milión permanecerá cerrado. El lunes volveremos a abrir nuestras puertas para seguir cuidando y haciendo crecer esta casa que tanto amaba, de la manera en que creemos que a ella le hubiera gustado: con amor y alegría. Gracias de corazón por todos los mensajes de cariño y acompañamiento. Te vamos a extrañar muchísimo, Ernes", compartió a través de sus redes sociales.

Milión, el restaurante y espacio cultural que creó en la Ciudad de Buenos Aires y que con el paso de los años se transformó en un clásico de la noche porteña.

Ubicado en una histórica casona de principios del siglo XX, sobre la calle Paraná 1048, en el barrio de Recoleta, el lugar fue concebido como mucho más que un restaurante.

La propuesta buscó desde sus comienzos combinar gastronomía, arte, música y experiencias inmersivas en un mismo espacio.

Ernestina Pais murió este viernes por la noche en un trágico accidente: fue cuando cruzaba las vías en un paso a nivel que un tren la embistió.