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Sábado, 27 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INTENTO DE FEMICIDIO

Trató de asesinar a su novia en un hotel alojamiento porque ella tenía fotos con su ex pareja en Facebook

El dramático caso ocurrió en la provincia de San Juan y el individuo, que fue detenido por los policías, agredió a golpes a la víctima.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un hombre, de 42 años, fue detenido por los policías luego de tratar de asesinar a su novia, a quien agredió a golpes en un hotel alojamiento porque descubrió que ella conservaba fotografías de su ex pareja en la red social Facebook. El intento de femicidio se registró en la provincia de San Juan.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en el albergue transitorio Samaná, situado en la ruta provincial 62, en las cercanías del barrio La Bebida, en la zona de Rivadavia, cuando el individuo comenzó a discutir acaloradamente con la víctima, al comprobar la existencia de esas imágenes en el teléfono celular de la mujer.

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Según agregaron los informantes, el sujeto atacó a golpes a la mujer, quien consiguió abandonar el establecimiento y le solicitó ayuda a un habitante del vecindario, para posteriormente ser auxiliada por los policías que patrullaban el distrito.

Trascendió que la víctima de lo acontecido sufrió lesiones en el rostro como consecuencia del castigo.

Apresaron al agresor

Minutos más tarde, los uniformados apresaron al sospechoso, a quien interceptaron en las inmediaciones del hotel alojamiento.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género", el fiscal Cristian Gerarduzzi.

Por F.V.

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