Juntada de amigos terminó en tragedia: asesinaron a joven a balazos y por el crimen apresaron a un sospechoso

Un joven, de 25 años, fue asesinado al ser agredido a balazos por dos individuos, como saldo de una pelea callejera, en un suceso registrado en el noroeste del Conurbano bonaerense. A raíz de dicho crimen, los pesquisas policiales detuvieron a un sospechoso. Las autoridades, a su vez, descartaron totalmente que esos malvivientes hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Marcos Elián González.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el 17 de junio, cuando el muchacho se hallaba reunido con varios de sus amigos, con los que presuntamente compartía bebidas alcohólicas, en el cruce de Goleta Sarandí y Rastreador Fournier, en el barrio Roosevelt Uno.

Trascendió que, repentinamente, arribaron al lugar dos sujetos armados, que eran amigos de una joven que participaba de esa reunión, originándose una disputa, oportunidad en la que balearon a González, para de inmediato darse rápidamente a la fuga acompañado por dicha mujer, escondiéndose en las calles del mencionado vecindario.

Heridas mortales

González perdió la vida casi de manera instantánea y los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba heridas de arma de fuego en la región torácica.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona realizaron un allanamiento en una finca situada en Grito de Asencio al 3100, entre Atenas y Moscú, ocasión en la que se apresó a un hombre, de 25 años, quien aparece sindicado de haber sido uno de los delincuentes que mató a la víctima.

Hallaron un arma de fuego

Al requisar la vivienda, los policías, gracias a directivas impartidas por la Unidad Funcional Descentralizada N° 20, incautaron un revólver 38 largo, con cachas negras de plástico, sin marca y carente de numeración, y además dos municiones de ese calibre.

Los uniformados también efectuaron otros dos operativos en inmuebles ubicados en calle sin número, entre Federico Lacroze y Gorriti, y en la esquina de Sofía y Uspallata.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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