Brutal asesinato: estrangularon a una kiosquera para robarle una garrafa

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de estrangular a una kiosquera para robarle una garrafa. El crimen había ocurrido en 2025 en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Noemí Carmen Paparelli de 73 años.

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Según precisaron los informantes, el hecho se descubrió el 4 de noviembre de 2025 en una casa, situada en Marco Avellaneda al 4300, casi en el cruce con Humahuaca, donde una vecina de la comerciante halló el cadáver de la mujer, tendido boca arriba en el suelo y luego de ingresar a la propiedad por la puerta del garaje, que estaba sin llave.

Los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y lograron determinar que la víctima había sido estrangulada, ya que presentaba un lazo alrededor del cuello.

En un comienzo, los uniformados habían descartado un asalto, debido a que en la mencionada vivienda se incautaron aparatos de telefonía celular de Paparelli y además se comprobó que existía una suma de dinero en la caja registradora.

En base a testimonios, se alcanzó a certificar que la mujer había mantenido varias discusiones con un albañil que había efectuado refacciones en su casa y, gracias al rastreo de los movimientos de la tarjeta SUBE del hombre, se consiguió establecer que el día en el que sucedió el asesinato se había desplazado a la casa habitada por esa comerciante.

Allanamientos

Como saldo de tres allanamientos llevados a cabo en el sur del Gran Buenos Aires, los policías apresaron al individuo, de 33 años, oportunidad en la que incautaron dos tarjetas SUBE, un total de tres teléfonos celulares y una garrafa que era propiedad de la kiosquera.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", María Silvia Bussano, fiscal de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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