Raptó a la ex novia y le dijo a la madre: "Lo siento, pero la voy a matar"

Una joven de 18 años sufrió una odisea al ser raptada por su ex novio, quien le dijo a la madre de la muchacha: "Lo siento, pero la voy a matar". El dramático suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y la víctima fue rescatada por los policías quienes, además, detuvieron al sospechoso.

Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó el 19 de junio cuando la joven se retiró de su finca, presuntamente con el objetivo de encontrarse con el individuo, de 20 años.

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Según agregaron los informantes, posteriormente el sujeto resolvió apersonarse en la vivienda de su ex novia, oportunidad en la que le señaló a la progenitora de la mujer: "Lo siento, pero la voy a matar".

Trascendió que, minutos más tarde, la madre la víctima denunció lo acontecido en la comisaría segunda del distrito.

Rescataron a la muchacha





Como consecuencia de la gravedad del ilícito, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona realizaron un allanamiento en una vivienda, ubicada en avenida Monteverde al 5400, donde apresaron al sospechoso y liberaron a esa muchacha, quien presentaba algunas lesiones en el cuerpo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Privación ilegal de la libertad agravada", el doctor Federico José Pagliuca, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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