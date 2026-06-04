Una joven gritó desde una terraza que estaba secuestrada y la rescataron

Una joven que se encontraba desaparecida fue rescatada el miércoles a la madrugada por la Policía en la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán, luego de que lograra subir a la terraza de una vivienda para pedir auxilio a los gritos. Aseguró ante los vecinos que la tenían secuestrada.

Todo ocurrió en una propiedad ubicada sobre el Pasaje Vieytes. Los habitantes de la zona escucharon los desesperados gritos de ayuda de la víctima y llamaron a la policía.

Se desplegó un rápido operativo cerrojo en el lugar con la intervención de los efectivos policiales de la provincia, personal de Defensa Civil y la colaboración de los propios vecinos del barrio, quienes indicaron el punto exacto desde donde provenían los gritos de la mujer.

Al llegar al domicilio, las fuerzas de seguridad lograron acceder a la parte superior del inmueble y pusieron a resguardo a la víctima. El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad, ya que coincidió con las jornadas de movilización por el Ni Una Menos.

La joven fue trasladada de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital de Aguilares. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima quedó internada bajo observación médica en el centro de salud, donde permanece alojada para recibir contención profesional y asistencia psicológica tras la traumática experiencia.

Durante el procedimiento de rescate en el Pasaje Vieytes, los policías ingresaron a la vivienda y aprehendieron en forma preventiva a un hombre que se encontraba en el interior del inmueble. El sospechoso fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Justicia.

Investigación

La fiscalía ordenó el resguardo de la escena y el inicio de las pericias correspondientes para esclarecer los detalles de la denuncia. Los investigadores buscan determinar cuánto tiempo llevaba la víctima retenida en el lugar y bajo qué condiciones la mantenían oculta.

Las autoridades judiciales aguardan el dictamen de los profesionales de la salud y la evolución médica de la joven para poder tomarle declaración testimonial en el hospital. Su relato será una pieza clave para reconstruir las circunstancias del cautiverio, mientras el acusado sigue detenido a la espera de ser indagado.



