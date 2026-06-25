Asesinaron a cuchilladas a un hombre durante una pelea callejera por una supuesta venta de drogas

Un hombre fue asesinado a cuchilladas en una pelea callejera que se habría originado en la supuesta venta de drogas y que se registró en el sur del conurbano bonaerense. A raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron luego a dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Juan Morales.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 8 del 23 de marzo en el cruce de Fraga y José María Martínez, cuando aconteció una disputa entre dos individuos y el damnificado.

Trascendió que el altercado finalizó en tragedia, porque uno de los sujetos le entregó una cuchilla a su cómplice, quien la utilizó para atacar al hombre.

Con rapidez, los malvivientes fugaron; mientras que Morales debió ser conducido, de urgencia, al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, donde días más tarde perdió la vida.



Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica.

Se realizaron diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron diferentes procedimientos y, de tal manera, apresaron al autor material de dicho ilícito, de 26 años y apodado Lele, quien fue interceptado a 30 metros de un taller mecánico situado frente a la finca de su madre, en Libres del Sur al 160, casi en la esquina con Friedrichs.

A su cómplice, de 27 años, lo capturaron en una allanamiento efectuado en una vivienda ubicada en Fraga al 800, en las cercanías del escenario del homicidio.

La hipótesis





Hasta el momento, se cree que la reyerta habría comenzado como consecuencia de la comercialización de sustancias estupefacientes en el vecindario.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado", el doctor Fernando Daniel Semisa, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4, y el Juzgado de Garantías N° 2, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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