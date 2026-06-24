Indignante: simuló ayudar a una víctima del accidente fatal en Mar del Plata y le robó todo

La conmoción por el brutal accidente protagonizado el lunes último por un colectivo de la línea 532 en la rambla de Mar del Plata, en el que una joven perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas, sumó en las últimas horas un episodio que generó indignación y repudio.

Mientras familiares y amigos de las víctimas intentan recuperarse del trágico hecho, trascendió una denuncia por un presunto robo cometido en medio del caos posterior al impacto.

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La familia de Julián Gómez, un adolescente de 15 años que resultó herido en el siniestro y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), denunció que un joven se aprovechó de la situación el lunes en la rambla para sustraerle sus pertenencias cuando el chico convulsionaba.

Detalles del indignante hecho





Según relataron desde el entorno del adolescente al medio local 0223, un desconocido se acercó al lugar con la aparente intención de socorrer a los heridos.

"Minutos después del choque, un muchacho intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar", explicaron.

Pero las intenciones del desconocido distaban mucho de la solidaridad. "Llamó a la mamá de Julián y, luego de eso, no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó el celu, la campera de abrigo que tenía puesta y las zapatillas", relató con indignación un allegado a la familia.

El testimonio sobre el asalto en medio del caos expuse la crueldad y frialdad por parte del delincuente.

"Básicamente lo dejó en b... y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe, que había fallecido en ese momento", manifestó el allegado a la familia.

Pese al shock inicial, el robo comenzó a salir a la luz gracias al registro de los testigos.

A través de un video que circula en las redes sociales, grabado en los instantes posteriores al violento impacto del colectivo, la familia de Julián pudo reconocer al joven que fingió brindar asistencia humanitaria para robar todas las pertenencias del adolescente.

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