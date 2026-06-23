Declaró el chofer que atropelló y mató a una joven en Mar del Plata: "Se rompió la dirección"

El conductor del colectivo de la línea 532 que atropelló a varias personas en Mar del Plata declaró que "no pudo hacer nada" para evitar el accidente debido a un desperfecto técnico.

Tras el siniestro ocurrido en el Boulevard Peralta Ramos, donde una joven perdió la vida y varios peatones resultaron heridos, Mariano Miralles, de 30 años, fue trasladado para prestar declaración ante la Fiscalía.

El colectivero detalló la secuencia de acontecimientos que derivaron en la pérdida de control de la unidad ante el titular de la Fiscalía de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia.

Luego de que el chofer perdiera el control del colectivo, una joven de 18 años falleció y varias personas resultaron heridas.

El trabajador argumentó que "se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada".

Durante la declaración, el chofer también manifestó sus condolencias hacia los damnificados por el hecho.

Asimismo, Miralles ratificó que se encontraba completando el trayecto habitual cuando falló el sistema de dirección en el sector de la dársena de Boulevard Marítimo, ubicada entre las calles Rivadavia y San Martín.

Al finalizar la declaración, la fiscalía dispuso la liberación del imputado, por lo que el conductor recuperó la libertad. Mientras tanto, se esperan los resultados finales de las pericias.

La hipótesis principal se orienta a ratificar una falla mecánica. Esta línea de investigación coincide con las primeras declaraciones testimoniales de tres pasajeras que viajaban a bordo del colectivo al momento del impacto.

En este sentido, Vera Tapia precisó: "El volante giraba, pero no giraban las ruedas. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. El extremo de la dirección quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe".

Los testigos también manifestaron que la velocidad del ómnibus era la reglamentaria, que el operario cumplía con las detenciones en las paradas fijadas y que respetaba las señales de los semáforos antes de ingresar al boulevard.

Para convalidar los dichos del conductor, el fiscal dispuso la verificación del estado de la unidad y las funciones motoras del chofer involucrado.

"Hay que comprobar todo, pero la VTV estaba vigente y tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo. La unidad no era de las nuevas pero tampoco era muy vieja, la Policía Científica me va a tener que determinar cómo se encontraba", dijo la Fiscalía.

Por último, Vera Tapia detalló que tras el incidente, la gente quería linchar al conductor: "Lo tuvimos que sacar de ahí (estaba encerrado en la unidad) al chofer porque lo querían linchar".