Cómo está Thiago, el herido grave tras ser arrollado por un colectivo en Mar del Plata

La Justicia intenta determinar qué provocó el accidente ocurrido este lunes en Mar del Plata y Thiago Vera, uno de los heridos más graves tras ser atropellado por un colectivo de la línea 532, pelea por su vida.

El joven de 19 años está en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), en coma inducido y con riesgo de perder sus extremidades, luego de haber empujado a su pareja para evitar que fuera impactada por la unidad fuera de control.

El colectivo de la línea 532 que se desvió de su dársena e invadió una zona peatonal sumamente concurrida, provocó la muerte de una chica en el acto y dejó seis heridos.

Fuentes médicas confirmaron que el adolescente debió ser sometido a una compleja e inmediata intervención quirúrgica. Se espera un nuevo parte oficial que precise la evolución de su cuadro de salud.

Los médicos dispusieron mantener al muchacho bajo un coma inducido debido a la gravedad del traumatismo de cráneo que sufrió al momento del impacto.

Asimismo, el entorno familiar manifestó una enorme preocupación por las severas heridas que presenta en sus miembros inferiores, advirtiendo que los especialistas evalúan la posibilidad de una amputación.

El joven había celebrado su cumpleaños número 19 apenas un día antes del desastre. En el instante en que el transporte público se abalanzó sobre la vereda, Thiago reaccionó con rapidez y empujó con fuerza a su novia hacia atrás, una maniobra que terminó salvándole la vida a la chica, quien solo sufrió raspones menores.

La alerta sobre lo sucedido llegó a la casa de la víctima a través de un llamado de la propia pareja del adolescente. En tanto, el padre del chico se topó de forma imprevista con el escenario del siniestro mientras trabajaba.

"Mi hijo está muy mal. El parte es muy malo y quiero que se haga responsable quien o quienes tengan que hacerse. Ayúdenme a encontrar a los responsables, no nos dejen solos", dijo el papá de Thiago.

Las autoridades sanitarias informaron que entre los restantes cinco heridos se encuentra una mujer de 60 años, quien también continúa bajo asistencia médica intensiva a raíz de un traumatismo craneal severo provocado por el violento choque general.

Respecto a la situación del chofer de la línea 532, trascendió que registraría diversos antecedentes por exceso de velocidad.