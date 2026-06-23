Conmovedora despedida a las víctimas del accidente en La Pampa: "Qué tristeza tan profunda nos envuelve"

Cristina (60) y Esmeralda Raquel Sosa (56), dos de las cuatro hermanas fallecidas en el brutal accidente registrado en La Pampa, eran figuras profundamente ligadas a la salud pública local, en el área de servicios generales del hospital de 25 de mayo, lo que generó una ola de dolor y consternación entre sus compañeros de trabajo.

El impactante siniestro vial ocurrió a la altura del cruce de la Ruta Nacional 35 con la Ruta Provincial 14, cerca de uno de los ingresos a Santa Rosa. "Significa despedir a dos personas muy importantes para nuestro hospital, a dos compañeras muy queridas", manifestó una de las colegas que participó del último adiós.

Cristina Sosa, otra de las víctimas de la tragedia en el Bajo Giuiliani.

Las otras dos fallecidas fueron identificadas como Olga Sosa (66) y Estela Sosa (54). La conductora y sobreviviente de la tragedia se llama Dominga Fortunata Sosa (49 años) y está fuera de peligro.

Un mensaje desgarrador La directora del establecimiento sanitario, María Elsa Barrionuevo, canalizó ese sentimiento a través de un desgarrador mensaje público en el que intentó poner en palabras el impacto de la pérdida.

"Como parte de esta comunidad, me cuesta encontrar palabras ante una tragedia de estas características, una tragedia que enluta a todo un pueblo", expresó conmovida, remarcando que en lo personal "significa despedir a dos personas muy importantes para nuestro hospital, a dos compañeras muy queridas".

En su texto, la profesional recordó con especial afecto a Cristina, quien transitaba sus primeros meses luego de dejar la actividad formal. "No hacía ni un año que te habías jubilado. ¡Cuánto te costó irte! '¿Y ahora qué voy a hacer?', decías una y otra vez, porque nunca querías dejar el lugar que tanto amabas. Y nosotros tampoco queríamos que te fueras. Te queríamos tanto...", rememoró sobre la vocación de la mujer.

Al momento de despedir a Raquel, la directora destacó su bondad, su calidez y el valor de sus gestos cotidianos en el día a día del hospital. "Raque... ¿podía existir alguien más bueno que vos? Dios mío, cuánto te quería. Cuánto significaban para mí tus abrazos, porque además de ser reparadores, estaban llenos de vos, de tu amor, de tu calidez", escribió.

Barrionuevo también compartió la cercanía que mantenían, al evocar un mensaje que Raquel le había enviado apenas unos días antes del fatal accidente: "El viernes me escribiste un mensaje y me dijiste cuánto nos querías a Marcos y a mí. 'Los quiero tanto', nos dijiste. Y yo te respondí: 'Nosotros también te queremos mucho'. Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca".

"Voy a extrañar tu risa, tus consejos, tus palabras siempre justas. Voy a extrañar escucharte hablar de tu David, de tu Ema y de tu Santi, los hombres de tu vida, de quienes hablabas con tanto orgullo y amor", añadió.

La directora cerró su mensaje en representación de un hospital sumido en el duelo colectivo: "Qué difícil es seguir escribiendo. Qué tristeza tan profunda nos envuelve. Solo queda agradecer haber compartido el camino con ustedes y guardar para siempre los recuerdos, las risas y el cariño que nos regalaron. Las vamos a extrañar tanto, pero tanto... Que descansen en paz y que brille la luz que no tiene fin".