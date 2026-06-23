Tragedia en una ruta de La Pampa: las cuatro fallecidas eran hermanas y viajaban para visitar a una familiar internada

La conmoción por el trágico accidente ocurrido el lunes en el cruce de las rutas provincial 14 y nacional 35, en La Pampa, continúa creciendo, ya que con el paso de las horas se conoció que las cuatro mujeres que perdieron la vida al caer con su vehículo en una zona inundada eran hermanas y se dirigían a Santa Rosa para visitar a otra familiar que había sido operada.

El viaje terminó de la peor manera cuando la Ford EcoSport en la que se trasladaban atravesó de largo la intersección y terminó sumergida en un sector con agua acumulada en el Bajo Giuliani, una zona que arrastra antecedentes de numerosos siniestros viales y que vecinos y conductores señalan desde hace años por sus problemas de iluminación y señalización.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Olga Sosa (66 años), Cristina Sosa (60), Esmeralda Sosa (56) y Estela Sosa (54). La investigación quedó a cargo de la fiscala Cecilia Martiní, quien coordina las actuaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.

En tanto, una fuente policial explicó las dificultades que enfrentaron los equipos de rescate durante la emergencia: "Todavía falta recuperar un cuerpo porque las condiciones del frío de ayer y la oscuridad hizo que fuera imposible seguir trabajando", señaló a El Diario.

La conductora del vehículo, Dominga Sosa (49), fue la única ocupante que salió del vehículo por sus propios medios y alertó de inmediato a los rescatistas acerca de la desesperante situación de sus familiares, quienes habían quedado atrapadas dentro del habitáculo cuando el rodado se hundió.

Una familia atravesada por el dolor

Mientras este martes familiares, amigos y vecinos de las víctimas participan del velatorio que se realiza en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad de Colonia 25 de Mayo, trascendió otro dato devastador.

Hace casi un año y medio, cinco integrantes de la familia Sosa murieron en otro grave accidente registrado sobre la Ruta Nacional 151, una tragedia que todavía permanece fresca en la memoria de la comunidad.

Las dos pérdidas sufridas por la familia en tan poco tiempo volvieron a poner en discusión el estado de las rutas que unen el oeste pampeano con la capital provincial.

Mientras, las pericias judiciales continúan y buscan establecer si la falta de visibilidad, iluminación y señalización en el cruce tuvo incidencia en una tragedia que ya es considerada una de las más graves registradas en los últimos años en el Bajo Giuliani.