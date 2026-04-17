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Viernes, 17 de abril de 2026

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ATENCIÓN

Inundaciones en Santa Rosa: cayeron 90 milímetros en pocas horas y se desbordó la laguna

El Municipio pidió a los vecinos que no salgan de sus hogares. Bomberos, Defensa Civil y Policía trabajan en el despeje de calles, asistencia a familias y restablecimiento del servicio eléctrico.

SGorostiaga

Una fuerte tormenta provocó inundaciones, caída de postes y árboles en Santa Rosa, capital de La Pampa, tras acumular más de 90 milímetros en pocas horas. El volumen de agua superó la capacidad del sistema de desagües pluviales y la laguna local se desbordó, generando complicaciones en la circulación.

El Municipio pidió a los vecinos que eviten salir hasta que finalicen las tareas de los equipos de emergencia. Además, confirmaron que se evacuaron a cinco familias y que se asistió a otras 45. 

La ciudad de La Pampa sufrió inundaciones.
La ciudad de La Pampa sufrió inundaciones.

Operativo de emergencia en marcha

Bomberos Voluntarios, Defensa Civil provincial y la Policía de La Pampa trabajan de forma coordinada en el despeje de calles, la asistencia a familias y las evacuaciones preventivas en las zonas más afectadas.

Varias subestaciones eléctricas dejaron de funcionar. Cuadrillas trabajan para restablecer el servicio priorizando los sectores esenciales y los más comprometidos. Durante las próximas horas no habrá recolección de residuos.

Qué tener en cuenta durante las inundaciones

  • No circular por calles anegadas: el agua puede ocultar pozos o cables caídos
  • Mantenerse alejado de postes, árboles caídos y cables en la vía pública
  • No intentar retirar objetos en contacto con cableado eléctrico
  • Cortar el suministro eléctrico si hay filtraciones cerca de instalaciones
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