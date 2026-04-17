Inundaciones en Santa Rosa: cayeron 90 milímetros en pocas horas y se desbordó la laguna
El Municipio pidió a los vecinos que no salgan de sus hogares. Bomberos, Defensa Civil y Policía trabajan en el despeje de calles, asistencia a familias y restablecimiento del servicio eléctrico.
Una fuerte tormenta provocó inundaciones, caída de postes y árboles en Santa Rosa, capital de La Pampa, tras acumular más de 90 milímetros en pocas horas. El volumen de agua superó la capacidad del sistema de desagües pluviales y la laguna local se desbordó, generando complicaciones en la circulación.
El Municipio pidió a los vecinos que eviten salir hasta que finalicen las tareas de los equipos de emergencia. Además, confirmaron que se evacuaron a cinco familias y que se asistió a otras 45.
Operativo de emergencia en marcha
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil provincial y la Policía de La Pampa trabajan de forma coordinada en el despeje de calles, la asistencia a familias y las evacuaciones preventivas en las zonas más afectadas.
Varias subestaciones eléctricas dejaron de funcionar. Cuadrillas trabajan para restablecer el servicio priorizando los sectores esenciales y los más comprometidos. Durante las próximas horas no habrá recolección de residuos.
Qué tener en cuenta durante las inundaciones
- No circular por calles anegadas: el agua puede ocultar pozos o cables caídos
- Mantenerse alejado de postes, árboles caídos y cables en la vía pública
- No intentar retirar objetos en contacto con cableado eléctrico
- Cortar el suministro eléctrico si hay filtraciones cerca de instalaciones