Inundaciones en Santa Rosa: cayeron 90 milímetros en pocas horas y se desbordó la laguna

Una fuerte tormenta provocó inundaciones, caída de postes y árboles en Santa Rosa, capital de La Pampa, tras acumular más de 90 milímetros en pocas horas. El volumen de agua superó la capacidad del sistema de desagües pluviales y la laguna local se desbordó, generando complicaciones en la circulación.

El Municipio pidió a los vecinos que eviten salir hasta que finalicen las tareas de los equipos de emergencia. Además, confirmaron que se evacuaron a cinco familias y que se asistió a otras 45.

La ciudad de La Pampa sufrió inundaciones.

Operativo de emergencia en marcha

Bomberos Voluntarios, Defensa Civil provincial y la Policía de La Pampa trabajan de forma coordinada en el despeje de calles, la asistencia a familias y las evacuaciones preventivas en las zonas más afectadas.

Varias subestaciones eléctricas dejaron de funcionar. Cuadrillas trabajan para restablecer el servicio priorizando los sectores esenciales y los más comprometidos. Durante las próximas horas no habrá recolección de residuos.

Qué tener en cuenta durante las inundaciones