Crónica en Tucumán: la solidaridad del Pueblo y la odisea para que lleguen las donaciones a los inundados

Crónica HD se encuentra en una de las zonas más afectadas de Tucumán, donde un fuerte temporal registrado en los últimos días dejó miles de evacuados. En algunos casos, familias damnificadas se vieron obligadas a pasar la noche a la vera de la Ruta Nacional 157 ante la falta de refugio.

El epicentro de las inundaciones se localiza en la ciudad de La Madrid, donde numerosas viviendas quedaron bajo el agua y muchas familias perdieron la totalidad de sus pertenencias. A la emergencia se suman rutas bloqueadas por derrumbes, así como la caída de árboles que dificultan la circulación.

Frente a este panorama, la comunidad local desplegó rápidamente acciones solidarias para asistir a los damnificados. No obstante, las tareas de ayuda enfrentan serios inconvenientes logísticos debido al estado de los caminos.

En varias zonas, las rutas y accesos permanecen prácticamente intransitables por el barro, el agua acumulada y los deslizamientos de tierra, lo que complica tanto el ingreso de asistencia como el traslado de los afectados.

El reclamo de los vecinos por falta de obras

Una vecina de La Madrid relató ante las cámaras de Crónica HD el difícil momento que atraviesa tras las inundaciones y reclamó obras de infraestructura para evitar que la situación vuelva a repetirse.

"Soy de La Madrid, mi casa está completamente inundada. El agua llegó a subir hasta 1,80 metros. Vine con familiares que me están ayudando a limpiar y además tengo un hermano con discapacidad", expresó la mujer al describir los daños que dejó el temporal.

Durante su testimonio, la vecina también insistió en la necesidad de realizar trabajos estructurales en la región para prevenir nuevas tragedias. "Necesitamos una obra regional que analice qué se va a hacer con el agua que baja desde Catamarca y que atraviesa nuestra provincia", sostuvo, al reclamar mejoras en la infraestructura hídrica local.

Vecinos no pueden ayudar a los damnificados

Las fuertes lluvias que azotan desde hace varios días a la provincia de Tucumán provocaron un escenario crítico en distintas localidades, con barrios completamente anegados, miles de evacuados y serias dificultades para que llegue la ayuda a las zonas más afectadas.

En medio de este panorama, la solidaridad de vecinos y voluntarios de distintas provincias comenzó a movilizarse para asistir a los damnificados. Sin embargo, en algunos casos la ayuda queda frenada en los controles de acceso, lo que obliga a los propios voluntarios a buscar alternativas para poder llegar a quienes más lo necesitan.

Durante la transmisión de Crónica HD desde la zona afectada, una mujer identificada como Malena explicó por qué decidió acercarse con donaciones para las familias afectadas. "Con un poquito de arena vamos a colaborar", expresó, mientras mostraba parte de la ayuda que llevaba junto a su familia.

La voluntaria también destacó la necesidad de ponerse en el lugar de quienes perdieron todo. "Si los políticos supieran lo que es ponerse en la piel del otro dos segundos... la gente la está pasando muy mal", lamentó.

Las imágenes muestran vehículos cargados con alimentos y productos de primera necesidad, como fideos y papel higiénico, que aún no pudieron ser entregados. El principal problema es que varios accesos permanecen restringidos mientras se realizan trabajos en la zona. "Estamos varados porque no nos dejan pasar", explicó uno de los voluntarios que intentaba llegar con ayuda.

Ante esta situación, algunos decidieron continuar el trayecto a pie. Según relataron, hay personas que planean caminar cerca de 15 kilómetros para poder entregar las donaciones directamente a los damnificados.

"Hay gente que va a bajar y va a empezar a caminar. Son unos 15 kilómetros", comentaron desde el lugar, mientras se observaba a varios grupos preparando bolsas con mercadería para transportarlas manualmente.

A pesar de las dificultades, los voluntarios insistieron en que su objetivo es que la ayuda llegue a las familias afectadas. "Queremos llegar personalmente a la gente", remarcaron.

La Ruta 157, el hogar improvisado para cientos de familias

Uno de los puntos más visibles del drama es la Ruta Nacional 157, donde todavía se observan carpas improvisadas y pertenencias a la vera del camino. Allí se refugian personas que no han podido regresar a sus casas debido al nivel del agua o al estado de los accesos.

"Ustedes van a ver la Ruta 157 y hay carpas al costado. Es gente que no ha podido volver a su casa. Es imposible volver", relató el cronista Marco Bustamante al describir el panorama que se vive en la zona.

Además, algunos habitantes señalaron que existen restricciones para ingresar a determinadas áreas afectadas, lo que complica tanto el regreso de familias como la llegada de ayuda. "Si no sos residente, parece que no te van a dejar entrar. Hay mucha gente que no es residente y no va a poder ingresar, por eso están volviendo", explicó Marco.

Entre las localidades más golpeadas por el temporal se encuentra La Madrid, donde numerosas viviendas quedaron bajo el agua y muchas familias perdieron la totalidad de sus pertenencias.

Un vecino que regresaba tras colaborar con los damnificados destacó el papel de la comunidad frente a la emergencia. "Venimos de ayudar a la gente de La Madrid, que fue la que más duro la pasó. Queremos agradecer por visibilizar lo que está pasando, pero sobre todo la solidaridad del pueblo tucumano y de toda la República Argentina", expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de dejar de lado las diferencias en un momento de crisis. "No es un momento de diferencias políticas ni de cuestiones ideológicas, sino de ponerse al lado del vecino que está sufriendo. Hay muchas organizaciones y personas ayudando a reconstruir lo que se perdió", agregó.